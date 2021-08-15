فيديو جراف.. تخفيضات وتسهيلات مصر للمستثمرين الجادين

جدة - نرمين السيد - تقدم الدولة المصرية، تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين فى إقامة عدد من المشروعات، عن طريق مجموعة من الآليات التى تتسم بالبساطة والسهولة فى استخراج الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها، وذلك من خلال مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية.





ويقدم الفيديو جراف التالى توضيح للتخفيضات والتسهيلات التى تقدمها مصر للمستثمرين الجادين: وقررت الدولة، فى إطار حرصها على تسهيل عملية الاستثمار، إعفاء الشركات المنشأة فى المناطق الاستثمارية من بعض الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة فى السجل التجارى، وتعفى أيضا عقود تسجيل الأراضى من الضرائب. وتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير، ونص على منح المستثمر الحق فى تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثمارى إلى الخارج دون قيود، ولا يجوز اتخاذ أى إجراءات تمييزية ضد المشروعات بالطريق الإدارى أو بأى طريقة أخرى إلا بموجب حكم بات أو أمر قضائى نهائى.

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