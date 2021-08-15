رابطة الدوري السعودي تختار أفضل أهداف الجولى الأولي«فيديو»

/645515/رابطة-الدوري-السعودي-تختار-أفضل-أهداف-الجولى-الأوليفيديو

انتهت بالأمس الجولة الأولي من بطولة الدوري السعودي، واختارت اللجنة الفنية برابطة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفيين أفضل 3 أهداف بالجولة.

حيث وقع الاختيار علي أهداف الكاميروني "فينسنت أبو بكر" لاعب النصر في مرمى ضمك ، وهدف "عبدالهادي الحراجين" لاعب الحزم في مرمى التعاون، وهدف اليوناني "باناغيوتس" لاعب الفيحاء في مرمى الاتحاد.

ويستعرض موقع دوت الخليج نتائج الجولة الأولي من الدوري السعودي: الفيحاء يفوز علي اتحاد جدة بنتيجة هدف دون رد. أبها يفوز علي الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف. الرائد يفوز علي الفتح بنتيجة هدف دون رد. الحزم يتعادل مع التعاون بنتيجة 3-3 . النصر يفوز علي ضمك بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف. الأهلي يتعادل مع الفيصلي بنتيجة 1-1. الأتفاق يفوز علي الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف. الهلال يفوز علي الطائي بهدف دون رد. ويتصدر النصر جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كلا من الاتفاق، أبها، الهلال، الرائد والفيحاء.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

موعد انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.

ومن المقرر إستكمال باقي المواجهات بالجولة الأولى من الدوري السعودي غدا قبل حسم الترتيب النهائي عقب نهاية المنافسات.