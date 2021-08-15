/645513/نسرين-طافش-وخالد-سليم-يتعاونان-في-فيلم-جديد-بعنوان-أزمة-قلبية

يستعد كلا من الفنانة نسرين طافش والفنان خالد سليم للتعاون لأول مرة في عمل سينمائي جديد بعنوان «أزمة قلبية» اذ بدأو في تصوير أولى مشاهد العمل بداية من اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أغسطس، ترقبا لطرحه خلال موسم الأقلام الشتوية.

دوت الخليج يرصد فيلم نسرين طافش وخالد سليم الجديد

وأحتفلت الفنانة نسيرين طافش عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالبدء بتصوير فيلم «أزمة قلبية»، فكتبت: “"مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي"

وكشفت نسرين طافش عن أبطال العمل قائلة: “ و نخبة من نجوم الفن الفنانتان القديرتان سوسن بدر و هالة فاخر و النجوم منة فضالي اوستين إسحاق، انجي كيوان، طوني ماهر .. القصة جديد و مختلفة و جميلة جدا يا رب تعجبكم و تدخل قلوبكم زي ما دخلت قلبي و الله ولي التوفيق"

سرين طافش تثير الجدل بسبب مسلسل المداح

الجدير بالذكر، أن نسرين طافش انتقدها البعض بسبب تمثيلها لافتين إلى أن طافش لا تسطيع توظيف ملامح وتعبيرات وجهها بالشكل الصحيح في المواقف الحزينة والسعيد، فخلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "المداح" الذي عرض في رمضان المنقضي، تعرضت "رحاب" التي تجسدها الفنانة نسرين طافش لانهيار عصبي بعد وفاة والدها واتهام حبيبها "صابر" بأنه وراء مقتله وتنقل على إثره للمستشفى، ولكن لم تظهر علامات الإنهيار عليها فضلا وضعها مكياج كاملا، لذا لم تكن مقنعة بالشكل الكامل للجمهور.

وقال حمادة هلال خلال لقائه في برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "الراديو 9090" إن نسرين طافش ممثلة جميلة، وقدمت تجربة جديدة واستفادات منها موضحا أن هناك حملة هجوم "مسلطة" عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك فنانات ظهرن بمكياج بعد تعرضهن لحادث أو حالات إغماء في بعض المشاهد لكن الجمهور لم يتحدث عنهن كما تحدث عن نسرين بشكل مبالغ فيه.