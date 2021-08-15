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«بدون ميسي».. برشلونة يسحق سوسيداد برباعية في انطلاقة الدوري«فيديو»

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إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

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حقق فريق برشلونة الفوز في أول مبارياته في الدوري الإسبباني الممتاز على حساب ريال سوسيداد بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدور الإسباني، على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتلوني.

ويستعرض دوت الخليج أهداف برشلونة في المباراة:

نجح الإسباني جيرارد بيكيه في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في غياب ميسي في أول لقاء رسمي للفريق مع ريال سوسيداد في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبرشلونة عن طريق ممفيس ديباي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المدافع المتقدم جيرارد بيكيه برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس أليكس روميرو.

سجل مارتين برايثوايت الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للشوط الأول من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق فرينكي دي يونج إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارتن برايثوايت برأسية مباشرة قوية سكنت شباك الحارس أليكس روميرو.

مارتين برايثوايت

عاد مارتين برايثوايت بالهدف الثالث لفريقة والثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 59 من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من لاعبي برشلونة على الجبهة اليسرى أنهاها جوردي ألبا بعرضية قوية متوسطة الإرتفاع أبعدها الحارس أليكس روميرو بشكل سئ للغاية أدى إلى وصول الكرة لأقدام مارتن برايثوايت الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

رد قوي من ريال

رد ريال سويسيداد على ثلاثية برشلونة في الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق أندر بارينيتشيا بإتجاه زميله جولين لوبيتي المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي برشلونة داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس نيتو.

أجمل أهداف ريال سوسيدادا

عاد ريال بالهدف الثاني في المباراة ليقلص الفارق في الدقيقة الـ 85 من عمر اللقاء، من خلال تنفيذ مميز للغاية للركلة الحرة المباشرة عن طريق ميكيل أويارزابال بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك بشكل مستحيل على الحارس نيتو.

أكد سيرخو روبيرتو بالهدف الرابع في نتيجة المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للمباراة من خلال هجمة مرتدة سريعة للاعبي برشلونة انتهت بانطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق مارتن برايثوايت وإختراق لمنطقة جزاء ريال سوسيداد أتبعه بتمريرة عرضية قوية متوسطة الإرتفاع استقبلها سيرخي روبيرتو بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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