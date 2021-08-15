«بدون ميسي».. برشلونة يسحق سوسيداد برباعية في انطلاقة الدوري«فيديو»

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حقق فريق برشلونة الفوز في أول مبارياته في الدوري الإسبباني الممتاز على حساب ريال سوسيداد بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدور الإسباني، على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتلوني.
ويستعرض دوت الخليج أهداف برشلونة في المباراة:
نجح الإسباني جيرارد بيكيه في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في غياب ميسي في أول لقاء رسمي للفريق مع ريال سوسيداد في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبرشلونة عن طريق ممفيس ديباي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المدافع المتقدم جيرارد بيكيه برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس أليكس روميرو.
هدف برشلونة الاول عن طريق بيكيه— Nawaf (@el__genia) August 15, 2021
pic.twitter.com/eRYAtoYWx2
سجل مارتين برايثوايت الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للشوط الأول من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق فرينكي دي يونج إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارتن برايثوايت برأسية مباشرة قوية سكنت شباك الحارس أليكس روميرو.
مارتين برايثوايت
عاد مارتين برايثوايت بالهدف الثالث لفريقة والثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 59 من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من لاعبي برشلونة على الجبهة اليسرى أنهاها جوردي ألبا بعرضية قوية متوسطة الإرتفاع أبعدها الحارس أليكس روميرو بشكل سئ للغاية أدى إلى وصول الكرة لأقدام مارتن برايثوايت الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.
رد قوي من ريال
رد ريال سويسيداد على ثلاثية برشلونة في الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق أندر بارينيتشيا بإتجاه زميله جولين لوبيتي المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي برشلونة داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس نيتو.
أجمل أهداف ريال سوسيدادا
عاد ريال بالهدف الثاني في المباراة ليقلص الفارق في الدقيقة الـ 85 من عمر اللقاء، من خلال تنفيذ مميز للغاية للركلة الحرة المباشرة عن طريق ميكيل أويارزابال بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك بشكل مستحيل على الحارس نيتو.
هدف عالمي 👏🏻🔥— Kroos (@20ma92) August 15, 2021
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.#برشلونه_سوسيداد #ديباي #دي_يونغ #برايثوايت pic.twitter.com/soyzDAnVZL
أكد سيرخو روبيرتو بالهدف الرابع في نتيجة المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للمباراة من خلال هجمة مرتدة سريعة للاعبي برشلونة انتهت بانطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق مارتن برايثوايت وإختراق لمنطقة جزاء ريال سوسيداد أتبعه بتمريرة عرضية قوية متوسطة الإرتفاع استقبلها سيرخي روبيرتو بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.
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