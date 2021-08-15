/645510/روح-الفانيلة-البيضاء-أرقام-طارق-حامد-في-لقاء-الإسماعيلي

حقق الفريق فوزا مهما أمس على الإسماعيلي بهدفين نظيفين أحرزهما إمام عاشور وسيف الدين الجزيري ليواصل استمراره في صدارة جدول البطولة برصيد 70 نقطة .

ويرصد دوت الخليج في السطور التالية أبرز أرقام لاعبي الزمالك في مباراة الإسماعيلي:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء وادي دجلة في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة رقم 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أرقام طارق حامد في لقاء الإسماعيلي

-تصدر الثلاثي طارق حامد ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي قائمة أفضل الأرقام في عدد اللمسات والتمريرات خلال المباراة .

-طارق حامد يعتبر أكثر اللاعبين في عدد اللمسات بـ 89 لمسة ثم يأتي بعده الثنائي محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي بـ 77 لمسة .

-في التمريرات، تصدر أيضا طارق حامد القائمة بـ 57 تمريرة وجاء بعده محمد عبد الشافي بـ 45 تمريرة ثم حمزة المثلوثي بـ 44 تمريرة .

سيف الدين الجزيري

-جاء اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق وصاحب الهدف الثاني في المركز الأول من حيث عدد التسديدات على مدار المباراة والتي وصلت إلى 4 تسديدات منها تسديدتان على المرمى .

-حصل الزمالك خلال مباراة الإسماعيلي على 8 ركنيات قام أحمد سيد زيزو بتنفيذ 6 ركنيات منها وأحمد أبو الفتوح ركنيتين.

قائمة الزمالك أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.