/645509/المنتخب-الليبي-يبدأ-الأستعداد-لمواجهة-الجابون-في-التصفيات-المؤهلة-لكأس-العالم

سافر المنتخب الليبي اليوم لتركيا، لخوض معسكر استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر2022.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويبدأ المعسكر الليبي بقائمة اللاعبين المحليين، علي أن ينضم اليهم المحترفيين خلال الأسبوع الجاري لتكتمل قائمة المنتخب، وكان الإسباني خافيير كليمنتي، مدرب المنتخب الليبي قد شدد علي الإعداد الجيد وتركيز على الجانبين الفني والبدني بشكل كبير، من أجل الفز علي المنتخب الجابوني في الجولة الأولي من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن المنتخب الليبي يقع في مجموعة صعبة في تصفيات كأس العالم 2022، حيث تضم (مصر، الجابون، أنجولا)

تردد قناة ليبيا الرياضية 2 الناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية

تحرص قناة ليبيا الرياضية على عرض البطولات الرياضية الليبية بما في ذلك دوري كرة القدم الليبي وكأس الفاتح الليبي والعديد من البطولات الأخرى التي يشارك فيها الفريق الليبي الرياضي، كما تهتم ببث مباريات (الدوري الإيطالي – الدوري الإسباني – الدوري الفرنسي) والعديد من المباريات الأخرى.

ترددات قناة ليبيا الرياضية على القمرين عرب سات ونايل سات

تردد قناة ليبيا الرياضية

1 - القمر الصناعي: نايل سات 101102.

2 - التردد: 11766.

3 - معدل الترميز: 27500.

4 - استقطاب: افقي.

5 - معامل تصحيح الخطأ: 43.

6 - جودة القناة: HD.

7 - التشفير: مفتوح

8 - القمر يستقبل على تردد 7 درجات غربا 1.

تردد قناة ليبيا الرياضية 1

1 - القمر الصناعي: عرب سات 223A.

2 - التردد: 11721.

3 - معدل الترميز: 27500.

4 - استقطاب: افقي.

5 - معامل تصحيح الخطأ: 43.

6 - جودة القناة: HD.

7 - التشفير: مفتوح

8 - القمر يستقبل على تردد 26 درجة شرقا 2.

نبذة مختصرة عن قناة ليبيا الرياضية

تقدم قناة ليبيا الرياضية عدد من البرامج الرياضية المتعلقة بكرة القدم والرياضات الأخرى من خلال فريق إعلامي كبير ومحللين رياضيين ذوي خبرة واسعة في مجال الرياضة وكرة القدم، حيث أن بعضهم من لاعبي كرة القدم القدامى الذين لجأوا إلى استوديو التحليل بعد التقاعد، ويحرصون على تقديم تحليل وتقييم بعد كل مباراة، والآن نعرض بعض البرامج المعروضة على قناة ليبيا سبورت من خلال الأسطر التالية.

قناة ليبيا الرياضية هي إحدى القنوات التابعة للتلفزيون الليبي وافتتحت منذ 13 عامًا أي في عام 2004 والرئيس الليبي السابق “معمر القذافي” هو الذي أسس هذه القناة حتى يكون للشعب الليبي قناته الرياضية الخاصة مثل باقي الدول العربية الأخرى.

بعد ثورة 2011، تم إغلاق هذه القناة وتم بثها مرة أخرى في ديسمبر من نفس العام، ولكن هذه المرة تم فتح هذه القناة تحت إشراف إدارة جديدة لديها فريق عمل متميز ونخبة كبيرة من الإعلاميين المتخصصين في المجال الرياضي.