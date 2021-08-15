/645514/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-هاني-محسن-تاريخ-حافل-في-رفع-الأثقال-توج-بذهبية-لندن-2012-وهيمنة-على-القارة-الإفريقية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

ويتواجد في البعثة بمنافسات رياضة رفع الأثقال هاني محسن، البطل الذي سطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ منافسات رفع الأثقال البرالمبي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات حول بطل مصر في رفع الأثقال هاني محسن:

البداية والنشأة

ولد هاني محسن عام 1980، وظهر بشكل مميز، في بداية مسيرته برياضة رفع الأثقال، وتمكن من حصد العديد من البطولات المحلية، بالإضافة إلى البطولات العربية والإفريقية والتي بدأ في حصد ميداليات تلك البطولات في عام 2007.

ويعد هاني محسن أحد المواهب الرياضية الفذة في تاريخ رياضة رفع الأثقال البارالمبي، حيث أستطاع قهر الحديد بعزيمته وإصراره، وتمكن من إعتلاء مناصب التتويج في العديد من المرات.

الأنجازات

حصد صاحب الـ 41 عاما، العديد من البطولات والميداليات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي بالإضافة إلى المستوى العربي.

حصل هاني محسن على المركز الأول في دورة الألعاب العربية سنة 2007، ثم تمكن بعدها بعام من حصد المركز الرابع في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في بكين بالصين سنة 2008.

واستطاع البطل المصري من الفوز بالبطولة الإفريقية وحصد االميدالية الذهبية، بعد حصده للمركز الأول في البطولة لعام 2009.

وفي عام 2010، حصل على المركز الأول في بطولة فزاع الدولية بدبي بالإمارات.

كما حصل على المركز الأول في بطولة العالم في ماليزيا سنة 2010 ، وكذلك في بطولة فزاع الدولية سنة 2011

حصل على المركز الأول في بطولة خورفان بالإمارات سنة 2011، فضلا عن ذهبية بطولة فزاع الدولية بالإمارات سنة 2012

وتوج هاني محسن بالميدالية الذهبية في بارالمبياد لندن 2012، واستطاع خلالها تحطيم الرقم البارالمبي.

حصد فضية بطولة فزاع الدولية بالإمارات، ويسعى لزيادة إنجازته خلال منافسات بارالمبياد طوكيو 2020

دورة الألعاب البارالمبية

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.