الرئيس اللأفغاني: غادرت البلاد تفاديا لوقوع حمام دماء

قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، على حسابه بموقع "فيس بوك" إنه قرر مغادرة البلاد تفاديا لوقوع حمام دماء.

وغادر الرئيس الأفغاني شرف غني بلاده الأحد، وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.