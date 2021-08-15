مصدر أمني ينفى إطلاق قنابل غاز في تجمعات حفل عمرو دياب بمطروح

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

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