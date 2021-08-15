كسر ماسورة مياه بشارع جامعة الدول العربية ومحافظة الجيزة تدفع بفرق صيانة

شهد حى العجوزة كسر ماسورة مياه رئيسية فى شارع جامعة الدول العربية حيث تم الدفع بـ 14 سيارة لشفط المياه، وتواجد القيادات التنفيذية بأحياء العجوزة والدقى، على رأسهم اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامى رئيس حي العجوزة.
ودفع حي العجوزة وحى الدقى الدقي و شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بشفاطات المياه ورجال الحماية المدنية ، كما يتم غلق المحابس العمومية للتعامل مع الكسر وتيسير حركة المرور ، وجاري الاصلاح من شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأن.
وكانت تلقت محافظة الجيزة اليوم بلاغا بنشوب حريق بسيارة بشارع العشرين مع شارع عبد الناصر من شارع الهرم بحي العمرانية ، وتم التعامل الفوري مع البلاغات والتنسيق مع قوات الحماية الميدانية وإخماد الحريق كما تم رفع تراكم المياه ناتج الإطفاء في حينه وفتح الطريق أمام الحركة المرورية دون معوقات بمتابعة محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.
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