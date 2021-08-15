وزارة التعليم العالى تعلن موعد إغلاق باب التقدم لاختبارات القدارت

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق إلكترونى رقمى بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت منذ فترة طويلة فى الاستعداد للتنسيق لموسم هذا العام.





وتابع "عادل عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" : "بدأنا فى اختبارات القدرات للجامعات الحكومية للكليات المتطلبة لاختبار القدرات"، مشيرًا إلى أن سيتم إغلاق باب التقدم لاختبارات القدارت يوم 19 أغسطس فى الجامعات الحكومية. وأضاف أن رسوم اختبار القدرات تحددها كل كلية حسب ما يكلفه اختبار القدرات فيها، موضحا أن قطاعى السياحة والتمريض مستجدين باختبارات القدرات، لذلك فإن أعداد التقديم لاختبار القدرات زاد هذا العام، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 137 ألف طالب وطالبة.

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