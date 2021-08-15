وزير الخارجية يعزى نظيره الجزائرى فى ضحايا الحرائق ويؤكد دعم مصر لبلاده

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكرى، أجرى اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، نقل خلاله مُجددًا تعازى مصر حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، وذوى ضحايا الحرائق التى اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشقاء الجزائريين.





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