/645508/غياب-وعودة-قائمة-الزمالك-لمواجهة-وادي-دجلة-بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الزمالك أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

حقق نادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع الثلاثون يجمع بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية، عن طريق إمام عاشور وسيف الدين الجزيري.

نجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباراة، عن طريق إمام عاشور سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن غالطت الحارس محمد فوزي بعد أن حاول مروان الصحراوي تشتيتها لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في المباراة وللقلعة البيضاء، في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق حمزة المثلوثي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليمين حولها الجزيري برأسية قوية من أمام المرمى لداخل الشباك.

قيمة المشاركة في الدوري موسم 2021 / 2022

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.