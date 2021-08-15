نادية الجندي بعد تأجيل حفل «موركس دور»:«قرار حكيم رغم إني كنت سعيدة بتكريمي»

/645507/نادية-الجندي-بعد-تأجيل-حفل-موركس-دورقرار-حكيم-رغم-إني-كنت-سعيدة-بتكريمي

أعلن مؤسسي حفل جائزة «موركس دور» عن تأجيل الحفل نظرًا للأوضاع الصعبة التي تمر بها لبنان خاصة بعد انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان الذي راح ضحيته 22 شخصا وإصابة 79 آخرين فضلا عن اعتذار عدد من النجوم العرب عن الحضور.

دوت الخليج يرصد تعليق نادية الجندي على إلغاء حفل جائزة «موركس دور»

وعلقت الفنانة نادية الجندي على هذا الأمر من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوينات “انستجرام”: “كل الشكر والتقدير على القرار الحكيم الذي اتخذه المقيمين على تأجيل حفل أفتتاح الموريكس دور في دورته العشرين وأرجاء الحفل في موعد آخر لاحقاً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .رغم أنني كنت سعيدة جداً بتكريمي الكبير في بيروت وحضورى هذا المهرجان العريق واجه الأبداع والثقافة والفن ورغم الجهود التي بذلت في تنظيم هذا الحفل الكبير بهدف بلسمه جراح بيروت وأهلها”.

وأضافت: "وأتمني إن شاء الله قريباً جداً أن أشارك في هذا الحدث الكبير على أرض لبنان بلدي الثاني بعد انتصارها وخروجها من أزمتها بإذن الله وستعود لبنان أقوى من الأول تحيا لبنان وشعب لبنان".

تأجيل حفل جائزة موركس دور اللبنانية

جاء نص البيان التي أصدره مؤسسي الحفل عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على النحو الأتي: “صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي: بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الأربعاء ١٨ أغسطس الجاري إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف”.

وتباع: "علماً أن حفل "موريكس دور" في دورته العشرين كان سيخصص لبيروت "أيقونة الصمود" تحت شعار "الأمل رغم الألم" كلفتة تضامنية من عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب، وكان سيعود بعد غياب قسري لسنتين بهدف بلسمة جراح بيروت وأهلها بأغنية وكلمة وحب ووفاء."

واختتم مؤسسي الجائزة جديثهم: "سيبقى "موريكس دور" واجهة الإبداع والثقافة والفن على أمل عودة الحياة الطبيعية إلى لبنان، وإذ تتقدم اللجنة بأحر التعازي من أهالي الضحايا، تتمنى للجرحى الشفاء العاجل، مع الأمل أن ينجي الله لبنان من أي مصيبة جديدة”.