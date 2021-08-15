محمد الحسيني بندوة دوت الخليج: حياة كريمة جبرت بخاطر المواطن الفقير

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/645506/محمد-الحسيني-بندوة-تحيا-مصر-حياة-كريمة-جبرت-بخاطر-المواطن-الفقير
قال النائب النائب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ان مبادرة حياة كريمة جبرت بخاطر المواطن الغلبان، حيث أن اعداء الوطن صدروا مشاهد غير صحيحية للمواطنين، من خلال التقليل من المشروعات التي تم انشاءها مثل العاصمة الادارية والمدن الجديدة.
ولفت الحسيني خلال بقاءه بندوة موقع دوت الخليج، أن المبادرة استهدفت 4500 ىقرية بتكلفة 700 مليار جنيه، مشيرا إلى ان هذه المبالغ خصصت لكافة القطاعات بالدولة واستهدفت البنيات التحتية بالكامل، موضحا انها تحقق الاستفادة والدعم لأكثر من نصف المواطنين في مصر.
وأشار إلى ان االعمل أصبح يتم على الارض، وتوجد متابعة من الاجهزة التنفيذية للمشروعات، موضحا أن على الرفم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا الدولة شهدت طفرة ونقلة نوعية لطمئنة المواطن.
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