من جديد.. آينتراخت الألماني يرفض عرض الشباب السعودي لضم أمين يونس

ملخص الجولة الأولي من الدوري السعودي
أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.
وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.
الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض
تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.
وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.
وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.
وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.
وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.
وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.
وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.
وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.
موعد انطلاق البطولة العربية
في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.
وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.
ومن المقرر إستكمال باقي المواجهات بالجولة الأولى من الدوري السعودي غدا قبل حسم الترتيب النهائي عقب نهاية المنافسات.
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