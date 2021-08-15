محمد الحسيني بندوة دوت الخليج: «مش عايزين نضيع وقت وانتهى عصر وضع حجر الأساس»

/645504/محمد-الحسيني-بندوة-تحيا-مصر-مش-عايزين-نضيع-وقت-وانتهى-عصر-وضع-حجر-الأساس

قال النائب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان كان له مشاركة فعالة مع الحكومة، لافتا إلى أنه كان له الشرف الانضمام لهيئة مكتب لجنة الادراة المحلية، مشيرا إلى ان لجنة الادارة المحلية من اهم اللجان النوعية الموجودة بمجلس النواب.

وأوضح وكيل أول لجنة الادارة المحلية بمجلس خلال لقاءه بندوة دوت الخليج بأنه سوف يتم استكمال قانون المحليات بدور الانعقاد القادم، موضحا أنه يهم فئة كبيرة من المواطنين حيث أنه يمثل طفرة حقيقية.

ونوه الحسيني إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عندما كان وزير للاسكان كان يقوم بالعمل على أرض الواقع، من خلال مشاركة المواطنين، مشيرا إلى أنه في مواجهته لوزير الاسكان بالجلسة العامة تحت قبة النواب، طالب بضروة العمل علىة أرض الواقع، قائلا:" مش عايزين تضيع وقت وانتهى عصر وضع حجر الأساس".