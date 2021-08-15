الحسيني بندوة دوت الخليج: «المعارضة في البرلمان واخدة حقها أكتر مننا»

/645502/الحسيني-بندوة-تحيا-مصر-المعارضة-في-البرلمان-واخدة-حقها-أكتر-مننا

قال النائب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك دعم كبير من قبل القيادة السياسية من أجل أن يتم العمل على ألارض، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب، لافتا إلى أن البرلمان يقوم بمناقشة السلبيات وايجاد الحل لها.

ولفت إلى أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتفيذية، علاقة تعاونية في الاساس، حيث أنها اتسمت بالعمل الجاد الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة المواطن.

ووجه الحسيني التحية لرئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على إدارته الحكيمة للجلسات، واعطاء الفرصة الكاملة للنواب، مشيرا إلى التفاعل الذي شهدته الجلسات العامة من أجل الوصولب إلى نتائج مرضية للمواطنين في الشارع.

واوضح انه عند تقديم مشروعات قوانين من الحكومة يتم مناقشتها بشكل جيد، حيث ان النائب يهدف للصالح العام وخدمة المواكنين بالتالي كان هناك استجابة من الحكومة.

وعن دور المعارضة في البرلمان ، أكد الحسيني على اختلافها تماما عن السابق،:" قائلا المعارضة ما بتنظرش على الحكومة ، واصبحت هادفة ، واخذت مساحة أكبر مننا في البرلمان".