/645503/أبو-عبلة-الشحات-جاهز-للقاء-طلائع-الجيش-بالدوري

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسين الشحات ‏لاعب الفريق، جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية غدًا الاثنين بصورة طبيعية، بعد ‏شكوى اللاعب من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية، وأدى جلسة استشفائية، اليوم، وتم الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته ‏للتواجد في التدريبات.‏

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وشارك حسين الشحات في مباراة الفريق التي أقيمت أمس أمام إنبي، التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏we‏ ‏السلام، ضمن منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز.‏

راحة سلبية لحسين الشحات

ومنح الجهاز الفني الفريق راحة اليوم من التدريبات، فيما يتوجه غدًا إلى السويس للدخول في ‏معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏‏31 في بطولة الدوري.‏

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

حقق النادي الأهلي الفوز أمس السبت الفوز على فريق إنبي بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الأسبوع الثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، عن طريق والتر بواليا بالهدف الأول، ومحمد مجدي أفشة بالهددف الثاني في المباراة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت فى التاسعة مساء أمس السبت على استاد الأهلى السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 للمسابقة.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.