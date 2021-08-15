/645500/الإنتاج-الحربي-يحقق-الفوز-على-مصر-المقاصة-بالدوري

انتهت أحداث مباراة الإنتاج الحربي، مصر للمقاصة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الإنتاج في لقاء الأسبوع الثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي وي للسلام.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين الفريقين.

نجح الإنتاج الحربي عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، من تسجيل الهدف الأول في اللقاء، وأكد محمد الشيبيني من تسجيل الهدف الثاني والفوز في اللقاء في الدقيقة السادسة والخمسون من عمر المباراة .

رد فريق مصر المقاصة على هدف الإنتاج الحربي الأول في المباراة بهدف التعادل في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء عن طريق تشيميس بيكيلي .

تشكيلة الإنتاج الحربي:

في حراسة المرمى: بوسكا

في خط الدفاع: سلامة - الشبيني - جابر - محمد طارق

في خط الوسط: مكامي - سوستة - ياسين - اسامة

في خط الهجوم: نياس - البدري

تشكيلة مصر المقاصة:

في حراسة المرمى: كوكو

خط الدفاع: اشرف - صبيحة - متعب - ميسي

خط الوسط: صالح - مخلوف

في خط الوسط الهجومي: عزب - رأفت - كمال

في خط الهجوم: مرسي

قيمة المشاركة في الدوري موسم 2021 / 2022

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.