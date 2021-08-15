/645501/طرح-أغنية-تخنتي-لمصطفى-شوقي-بالتعاون-مع-نبيل

دوت الخليج يرصد طرح أغنية تخنتي على اليوتيوب

أغنية «تخنتي» من كلمات نصر محروس، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس، تقول كلمات الأغنية: ! تخنتي .. تخنتي .. بتقولي كدة ليه ده انتي حتى لو تخنتي هتبقي حلوة زي مانتي ! يا بنتي تخنتي ايــه من غير مكياج انتي حكاية وبالمكياج بردو حكاية وماتبصيش تاني في مراية تخنتي ايــه بيغيروا منك إكمنك في الدنيا مفيش أحلى منك بيبصوا عليكي وبيقولوا شكلك أصغر أوي من سنك والله حرام ده انتي خسارة تخنتي ايـــه من يوم ما قابلتك كلمتك وحلفتلك إني هبقى ملكك من أول يوم أنا حبيتك وعشقتك وعشقت طبيعتك معاكي لحد ما تكركبي تخنتي ايـــه لو ألف العالم والدنيا مش هلقى زيك واحدة تانية في جمالك وحلاوتك انتي بستنى معادك بالثانية إديني بس انتي إشارة تخنتي ايـــه في مسابقة جمال العالم انتي في عيوني انتي اللي كسبتي يا أميرتي انتي اللي قدرتي في مغامراتي تبقي بطلتي غمزت يا حبيبتي الصنارة تخنتي ايـــه”.

مصطفى شوقي يتألق بأغنية ياسمرا

وكان قد طرح مصطفي شوقي مؤخرا أغنية «ياسمرا» التي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، وهي من من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هانى محروس، وقدمها بشكل مختلف، وحصدت العديد من المشاهدات عبر موقع يوتيوب، وتصدرت التريند وقت طرحها.

كلمات أغنية ياسمرا لمصطفى شوقي

وتقول كلمات أغنية ياسمرا: “يا سمرا ليه بتصدي وتجافي؟.. وفي عز ضعفي عليا تتعافي؟… مديت إيديا وقلبي وعيوني.. بس انتي ترضي يا سمرا تتلافي.. أنا مهما أصوم مابتبعتيش عيدك.. شايفاني في الموج مامدتيش إيدك.. وأنا اللي زارعك كفي وكتافي.. فارد شراعي وغازله من شالِك..نسيتي ليه في الشدة مين شالِك؟..عيوني كانت ورد رَشَة لِك..هدّيتي ليه حيلي ومجدافي؟.. يا موقّفاني في صف خياناتك.. ومصدّراني في كل أنّاتك..فاتحة لي نارك.. قافلة جناتك..ومدوّقاني الشهد خطّافي”.