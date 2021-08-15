/645499/محمد-الحسيني-برلمان-2021-مختلف-فى-تشكيله-وإداراته-عن-الفصل-التشريعي-الأول-صور

أشاد النائب محمد الحسيني ، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه بموقع دوت الخليج ،بالتشكيل الجديد لبرلمان 2021 والذي يعمل بشكل تحت قبة البرلمان ، ودور نواب حزب مستقبل وطن بقيادة زعييم الاغلبية المهندس أشرف رشاد تحت القبة.

وأكد النائب محمد الحسيني ، عضو مجلس النواب ،أن الاغلبية ليست ضدد المواطن ، ولكن تعمل على سن قوانين تخفف على المواطن ، لافتا إلى إلى استكمال دور المجلس استكمالا لما بدأناه فى الفصل الاول قانون اصدار صندوق تنظيم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والعسكرية والارهابية، اضافة إلى تعديلات التحرش التي دعمت المرأة المصرية التي تعد عمود خيمة للأسرة المصرية وغيرها من التشريعات المختلفة فى كل القطاعات لحل الاشكاليات . وثمن النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب،التعاون بين السطلتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لحل الاشكاليات التي تواجهم خلال العمل على ارض الواقع ، موضحا دور السلطة التنفيذية فى فلترة الاشكاليات التي تواجها مما يسهل عمل السلطة التشريعية

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