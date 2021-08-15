رسامة شمامسة جدد لكنيسة العذراء والقديسة فيرينا ببوسوم هولندا

جدة - نرمين السيد - ودشن أوانى جديدة لخدمة مذابح الكنيسة، كما ألقى عظة باللغة الهولندية عن خدمة السيدة العذراء، وعقب صلاة الصلح أتم طقس رسامة بعض من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة "مرتل" ومجموعة أخرى فى رتبة "قارئ" للخدمة بالكنيسة.

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