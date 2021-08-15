/645498/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-طه-عبدالمجيد-تاريخ-حافل-في-رفع-الأثقال-صاحب-فضية-لندن-2012

تأهل طه عادل عبدالمجيد بطل مصر في رياضة رفع الأثقال البارالمبي، إلى النسخة القادمة من دورة الألعاب البارالمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما حقق الميدالية البرونزية في منافسات بطولة كأس العالم لرفع الاثقال البارالمبي والتي أقيمت بنيجيريا ٢٠٢٠.

ويستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات حول البطل المصري طه عبدالمجيد:

البداية والنشأة

ولد طه عبدالمجيد عام 1988، وانضم لنادي اتحاد الشرطة في عام 2001 ورحل في 2017، بعدما انتقل بعد ذلك إلى نادي المصرية للاتصالات.

ويمتلك عبد المجيد الملقب بالفهد المصري تاريخا حافل في بطولات رفع الأثقال البرالمبي، حيث لم يستسلم صاحب الـ 33 عام للأزمات التي قابلها ولكنه كان على موعد دائم مع التحدي والمثابرة من أجل الوصول إلى مكانه مرموقة، ويشارك طه محمد عبدالمجيد بطل مصر في رفع الأثقال مع البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020.

الإنجازات

توج بالميدالية الذهبية في البطولة المغربية عام 2009، كما حقق الذهبية في بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر 2009.

حصل على فضية بطولة العالم بماليزيا عام 2010، بالإضافة إلى حصده للميدالية البرونزية في بطولة فزاع بالإمارات عام 2011.

توج بالميدالية البرونزية في بطولة خورفكان بالإمارات عام 2011، فاز بالميدالية الفضية في بطولة فزاع الإمارات 20012

يعد أفضل رقم شخصي حققه في منافسات رفع الأثقال 172 كجم، وحصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بـ لندن 2012 بعد رفع 165 كجم.

حقق الذهبية في بطولة فزاع بالإمارات 2013.

تاريخ مصر في دورات الألعاب البارالمبية

شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية وحازت 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو كالتالي:

ذهبية شريف عثمان في منافسات رفع الأثقال، لوزن 59 كجم.

فضية رحاب أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 50 كجم.

ذهبية راندا تاج الدين في منافسات رفع الأثقال، لوزن 87 كجم.

ذهبية محمد الديب في منافسات رفع الأثقال، لوزن 97 كجم.

فضية محمد أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم.

فضية عمر فاروق في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم.

فضية فاطمة عمر في منافسات رفع الأثقال، لوزن 61 كجم.

فضية مصطفى فتح الله في منافسات ألعاب القوى لسباق 100 متر.

برونزية أمل حفني في منافسات رفع الأثقال، لوزن 67 كجم.

برونزية أماني الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 73 كجم.

برونزية شعبان الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 63 كجم.

برونزية منتخب الطائرة "جلوس"، بعد فوزه على البرازيل 3/2 في ختام الدورة.