بسبب انفجار عكار..تأجيل حفل جائزة «موركس دور» اللبنانية

/645497/بسبب-انفجار-عكارتأجيل-حفل-جائزة-موركس-دور-اللبنانية

أعلن مؤسسي حفل جائزة «موركس دور» عن تأجيل الحفل نظرًا للأوضاع الصعبة التي تمر بها لبنان خاصة بعد انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان الذي راح ضحيته 22 شخصا وإصابة 79 آخرين فضلا عن اعتذار عدد من النجوم العرب عن الحضور.

دوت الخليج يرصد تأجيل حفل جائزة «موركس دور»

وجاء نص البيان التي أصدره مؤسسي الحفل عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على النحو الأتي: “صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي: بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الأربعاء ١٨ أغسطس الجاري إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف”.

وتباع: "علماً أن حفل "موريكس دور" في دورته العشرين كان سيخصص لبيروت "أيقونة الصمود" تحت شعار "الأمل رغم الألم" كلفتة تضامنية من عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب، وكان سيعود بعد غياب قسري لسنتين بهدف بلسمة جراح بيروت وأهلها بأغنية وكلمة وحب ووفاء."

واختتم مؤسسي الجائزة جديثهم: "سيبقى "موريكس دور" واجهة الإبداع والثقافة والفن على أمل عودة الحياة الطبيعية إلى لبنان، وإذ تتقدم اللجنة بأحر التعازي من أهالي الضحايا، تتمنى للجرحى الشفاء العاجل، مع الأمل أن ينجي الله لبنان من أي مصيبة جديدة”.

نجوم الفن يعتذورن عن حضور حفل موركس دور

وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن رفضها لجائزة الموريكس دور بسبب الأحداث المريرة التي تمر بها لبنان خلال الفترة الحالية ومعانتها مع الركود الإقتصادي مشيرة إلى تمنها بأن يتم إصلاح هذا الفساد خلال الفترة المقبلة، اذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور، تعد من واجهات لبنان الحضارية، ولا شك بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. لبنان ليس بخير”.

واعتذر الفنان اللبناني قصي خولي عن حضور التكريم وتسلمه الجائزة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: “بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع أعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس دور وأشكر القائمين على هذا الحفل، وأتمنى أن نحتفل ونفرح جميعًا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة أفضل”.