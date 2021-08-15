/645496/بـ-تعدد-البطاقات-حجازي-مع-الاتحاد-لمواجهة-الرجاء-في-نهائي-كأس-محمد-السادس

تنطلق بعثة نادي الاتحاد الثلاثاء المقبل متجه للدار البيضاء بالمغرب، لمواجهة الرجاء المغربي في لقاء نهائي بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال.

ويستعرض دوت الخليج موعد مغادرة بعثة نادي الاتحاد السعودي متجهة للمغرب.

ويغيب الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الاتحاد في اللقاء النهائي لبطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال، بالمغرب بسبب تعدد البطاقات التي تحصل عليها اللاعب في البطولة.

موعد سفر بعثة نمور السعودية

وتسافر بعثة النمور بعد ساعات من فراغهم من مواجهة الرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ومن المؤكد أن المدير الفني للاتحاد، البرازيلي كاريلي، سيعتمد على المدافع زياد الصحفي بدلا من حجازي إلى جانب عمر هوساوي في النهائي المنتظر.

الطريق للنهائي الكأس

وستغادر بعثة الاتحاد للمغرب على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الذي سيلعب على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة الرباط.

ويذكر أن الاتحاد تأهل إلى نهائي كأس محمد السادس بعدما تغلب على الشباب السعودي، في الوقت الذي تجاوز فيه الرجاء عقبة الإسماعيلي المصري.

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

موعد انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.

ومن المقرر إستكمال باقي المواجهات بالجولة الأولى من الدوري السعودي غدا قبل حسم الترتيب النهائي عقب نهاية المنافسات.