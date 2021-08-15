وزير الرياضة يكرم عمر عصر بطل تنس الطاولة «صور»

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كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة اللاعب عمر عصر؛ تقديراً لأدائه المتميز، وإنجازه في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو كأول مصري وعربي يحتل المركز الخامس في منافسات فردي تنس الطاولة رجال.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

حقق البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني إنجازاً فريداً خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠، بعدما فاز على منافسه يوان تشونج لاعب تايوان بنتيجة ٤-٣ في اجمالي الأشواط، في مباراة دور الـ ١٦، ومنافسته أمام الصيني مالونج المصنف الثاني عالميًا في دور ربع النهائي.

كلمة وزير الشباب والرياضة

أشاد وزير الرياضة بالأداء المتميز الذي قدمه عمر عصر ومنافسته لأبطال اللعبة علي مستوي العالم في شكل عكس مدي التطور الكبير لرياضة تنس الطاولة المصرية، متمنياً للاعب التوفيق في الفترة المقبلة، ومزيد من التركيز في التدريبات في ضوء التطوير المستمر للأداء، والمنافسة علي ألقاب البطولات الدولية التي سيشارك بها خلال الفترة المقبلة.

أكد أشرف صبحي علي تقديم الدعم والمساندة لأبطال مصر الرياضيين الواعدين، وتشجيعهم علي مواصلة أدائهم المتميز، وتحفيزهم لتحقيق مزيد من الانجازات الرياضية بالعزيمة والإرادة التي يتحلون بها، وبدعم كامل من القيادة السياسية والدولة المصرية لهم، لافتاً إلي نظام الرعاية المتكامل الذي اتبعته الوزارة لدعم اللاعبين الذين تم ترشيحهم للمنافسة بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

عمر عصر في أولمبياد طوكيو

وشارك اللاعب عمر عصر في جزء من اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية العليا الذي يعقده وزير الشباب والرياضة بديوان الوزارة اليوم الأحد بحضور أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور كمال درويش.

كلمة عمر عصر

أوضح اللاعب عمر عصر أن هناك دعماً كبيراً من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية للاعبين من أجل تحقيق المزيد من التفوق والنجاحات في مختلف البطولات، مطالباً بتقليص وقت التدريب بحيث يستغرق وقت أقل ويكون مؤثر بشكل أكبر ، بجانب العمل علي توفير مدرب فني ومدرب بدني ومحلل للمباراة بما يساعد علي إحداث التطور المنشود في مختلف الألعاب الفردية ومنها تنس الطاولة.

أكد اللاعب "عمر عصر" أهمية توسيع قاعدة ممارسة رياضة تنس الطاولة بشكل أكبر علي مستوي الجمهورية؛ لاكتشاف مزيد من المواهب الواعدة، ورعايتهم ودعمهم ليكونوا دعامة أساسية للمنتخبات الوطنية.