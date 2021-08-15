/645492/اتحاد-الكرة-يجري-تعديلات-جديدة-علي-جدول-مسابقة-الدوري

ويستعرض موقع دوت الخليج أخر التعديلات علي جدول المصري الممتاز:

وقال طولان، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": " الكشف عن الفرق التي سوف تشارك في بطولات إفريقيا، قد يحبط بعض الأندية خلال المواجهات المقبلة، لكن فريق إنبي سيواصل مشواره، حيث يسعي لتحسين مستواه في جدول ترتيب الدوري".

وأستكمل:” " اتحاد الكرة يدير المنظومة بطريقة عشوائية، والمنتخب الوطني سيدفع الثمن باهظاً بسبب ضغط المباريات، والبداية كانت في تعرض محمد شريف للإصابة، فيما أتوقع حدوث إصابات كبيرة سوف تأثر علي مستوي المنتخب الوطني

ووأصل:”ما يحدث في الدوري المصري لم يشاهده احد في أي دوريات بالعالم، منتأجيلات وتخبط شديد وغياب للتخطيط، وأرى أن الجميع يندم على عدم إلغاء دوري الموسم الماضي الذي سيتسبب في عدم انتظام المسابقة في السنوات الـ3 المقبلة".

وتابع "رغم الخسارة من الأهلي أمس 2-0، لكن كان هناك مكاسب أبرزها مثل مشاركة 5 لاعبين من قطاع الناشئين خلال اللقاء، كما قررت عدم مشاركة محمود جاد وذلك لحين استعادة وزنه وفورمة المباريات".

وأختتم قائلاً:” سعيد بالمستوي الذي اصبح فيه محمد شريف فهو لاعب مميز، وجيد في احراز الأهداف وتسديدها”.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت فى التاسعة مساء أمس السبت على استاد الأهلى السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 للمسابقة.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.