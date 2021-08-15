/645491/بعقد-عامين-الزمالك-يتعاقد-مع-محمود-أشرف-لاعب-التنس

وقع محمود أشرف حلمي لاعب تنس الطاولة على عقود الانضمام لنادي الزمالك لمدة موسمين، وأعرب محمود أشرف عن سعادته بانضمامه إلى القلعة البيضاء متمنيا أن يحقق أفضل النتائج، ويكتب تاريخ كبير يليق باسم نادى الزمالك.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير النادي خلال هذه الفترة، حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضوي اللجنة حسام المندوه والكابتن حسين السيد، ووالد اللاعب الكابتن أشرف حلمي.

أرقام محمود أشرف

يذكر أن محمود أشرف بطل مصر تحت ٢١ سنة ٢٠١٨، وبطل أفريقيا تحت ٢١ سنة ٢٠١٩، وسبق له أن حصل على أعلى ترتيب دولي تحت ٢١ عاما للاعب أفريقي أو عربي حيث جاء في الترتيب رقم ١٤ على العالم في أكتوبر ٢٠١٩، بالإضافة إلى حصوله على ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية في مسابقة الفرق مع المنتخب الاول عام ٢٠١٩.

وسبق للاعب الزمالك الجديد أن احترف في الدوري الدنماركي موسمي ٢٠١٦/٢٠١٧ و ٢٠١٧/٢٠١٨، كما احترف محمود أشرف حلمي في الدوري الألماني لثلاثة مواسم.

وأعرب محمود أشرف عن سعادته بانضمامه إلى القلعة البيضاء متمنيا أن يحقق أفضل النتائج، ويكتب تاريخ كبير يليق باسم نادى الزمالك.

الأندية التي لعب لها محمود أشرف حلمي :

الدنمارك

B75

المانيا

TSV BAD Königshofen

TG obertshausen

TTC Wohlbach

TTC Lamperthiem ( 3.Bundesliga)

قيمة المشاركة في الدوري موسم 2021 / 2022

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.