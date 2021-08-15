نبيلة مكرم : حياة كريمة مبادرة شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030«صور »

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افتتحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد ،في إطار فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية ، بحضور 400 مشارك و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة، قام أعضاء من مؤسسة حياة كريمة باستعراض الأعمال والخطط والمشروعات التي تنفذها المؤسسة في قرى الريف المصري الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف تعريف الجاليات المصرية بالخارج بتفاصيل المشروع القومي "حياة كريمة" لإدماجهم فيه، فضلا عن أنه يعد ترجمة عملية لاستراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة آدمية لائقة له.

دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح المؤتمر الثاني للكيانات المصرية

مؤسسة حياة كريمة

حيث قدمت كل من منة عادل مدير إدارة المتابعة والتوثيق بالمؤسسة، ويوستينا ثروت مدير قطاع شؤون الجمعيات والفئات المستهدفة، عرضًا توضيحيًا تضمن شرحًا وافيًا عن فكرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من انطلاقها عام 2019 والقرى المستهدفة من خلال المراحل المختلفة من المبادرة ونوعية المشروعات الجارية في كل قرية مثل تطوير محاور المرافق والبنية الأساسية، والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، بجانب جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الأكثر فقرًا.

حياة كريمة

من جانبها، أكدت يوستينا ثروت مدير قطاع الجمعيات والقرى المستهدفة في مؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحدت كافة جهود الدولة بجميع وزاراتها وقطاع المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة.

وأضافت أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب المتطوعين للمساعدة في إنجاح المشروع مؤكدة أن هؤلاء هم شركاء التنمية الحقيقيون، سواء في الداخل أو الخارج، وأوضحت أن أهداف المشروع تكمن في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لافتة إلى أن المشروع يستهدف 4584 قرية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 700 مليار جنيه والمرحلة الأولى تخدم أكثر من 1400 قرية وتوابعهم.

وأكدت أن المشروع يتضمن أكثر من 13 محورا رئيسيا يغطي كافة الجوانب الحياتية بالقرى المستهدفة سواء الخاصة بالكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة وغيرهما، ومن بين هذه المحاور هو التدخلات الاجتماعية وتشمل الوصول لسكن كريم وتعليم الكبار والحملات الصحية.

سكن كريم

وأضافت أن المبادرة شاركت في تحديد معايير الاستحقاق بمبادرة "سكن كريم" في 52 مركزا على مستوى 20 محافظة بتكلفة 72 مليار جنيه، ومن المحاور الهامة أيضا هي التمكين الاقتصادي ويشمل التأهيل المهني ومشاركة الأهالي في بناء بيوتهم ورفع كفاءاتهم بجانب بناء مجمعات حرفية وصناعية لتوفير فرص عمل للجميع.

فيما أعلنت منة عادل، مدير إدارة المتابعة والتوثيق بمؤسسة حياة كريمة، أن عددا من المشاركين في المؤتمر قد تبرعوا خلال اليوم بإجمالي 218 ألف جنيه، معربة عن شكر المؤسسة لهم.

وأكدت أن مبادرة حياة كريمة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة أشادت بمشروع حياة كريمة وأكدت أنه مشروع شامل، وأهدافه تتلاقى مع أهداف التنمية المستدامة لها والتي أهمها تخفيف حدة الفقر والنهوض بمستويات التعليم والصحة والسكن وغيرها.

وأشارت إلى عقد المبادرة عدة شراكات مع عدد من الوزارات ومنها وزارات الهجرة والتضامن، كما قامت بطرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة "التصالح حياة" وتهدف إلى تخفيف إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك مبادرة "قطار الخير" التي استهدفت محافظة سوهاج وهي ذات شقين أحدهما غذائي وأخر طبي وتعمل على تمكين الأسر اقتصاديا، مؤكدة أن المشروع يتابع الحالات التي تدعمها للتأكد من تغيير حياتهم للأفضل، وبرنامج حياة كريمة قد شهد متابعة كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن «حياة كريمة» هو المشروع القومي الذي أعاد رسم قرى الريف المصري من جديد من خلال تنفيذ أعماله داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري في 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه، بمشاركة أكثر من 30 وزارة وهيئة "تنفيذية ومعاونة"، و23 جمعية أهلية. وكانت وزارة الهجرة قد وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والنهوض بالإنسان المصري فيها.