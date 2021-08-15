مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد وجود تحورات لفيروس كورونا بمصر حتى الآن 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك زيادة بسيطة فى إصابات فيروس كورونا ومعظمها حالات بسيطة ومتوسطة وهناك إصابات لا تحتاج إلى دخول المستشفى، معقبا : "لم يرصد رسميا أو معمليا وجود تحورات حتى الآن بمصر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى أم سى، : "هناك متابعة بدقة التحورات ولحد هذه اللحظة الامور مازالت مستقرة ولكن لابد من اتخاذ الحذر، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تسهم فى الحد من زيادة أعداد كورونا".

وتابع : "إذا تزايدت العدد بالاستمرار نقدر تقول دخلنا الموجة الرابعة من كورونا، ولكن نشهد زيادة بسيطة فى الإصابات، ونسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا، ولدينا تنوع فى اللقاحات".