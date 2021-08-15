محافظة الجيزة تشن حملات لإعادة الانضباط بشوارع جنوب وترفع 54 حالة إشغال

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة حى جنوب الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية والتعديات بشوارع (أحمد ماهر، الصناديلى، سعد زغلول) حيث تمكنت الحملة من رفع كافة صور الإشغال وتحسين حركة المرور.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة الأحياء والمراكز شن الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الإشغال والتعدى على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد تمكنت الحملة من رفع 54 حالة إشغال تضمنت 8 عربات باعة جائلين، 11 إستاند، 18 كرسيا، وتعديات أخرى، وتم إيداع المضبوطات مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جهة أخرى، أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بمحور محمد أنور السادات بدءا من طريق المنصورية مرورا بشارع المريوطية وترسا ووصولا إلى خاتم المرسلين للوقوف على أعمال التنسيقات النهائية للطريق من طبقة الرصف وأعمدة الإنارة وأرصفة المشاة وذلك لاقتراب موعد فتح المحور بالكامل ليكون البديل الأهم خلال تنفيذ أعمال غلق شارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وقد عاين المحافظ خلال جولته نسب تنفيذ طبقة الرصف بالقطاع الأخير من المحور بدءا من طريق المنصورية بالاتجاه المؤدى إلى كوبرى المريوطية الطائر، مشددا على رئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء أرصفة المشاه على الجانبين وإقامه الأسوار بالأراضى الفضاء.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورصف شارع زغلول والتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة استكمال أى أعمال متعلقة بالكابلات الكهربائية.

واختتم محافظ الحيزة جولته بتفقد كوبرى ترسا الجديد وشارع خاتم المرسلين، موجها مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركة المنفذة لاستكمال أعمال طبقة الرصف بالكوبرى والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة للأعمال.