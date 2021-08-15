صور - محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - التقى عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والوفد المرافق لهما، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصرى فضلًا عن مناقشة المشروعات التى تنفذها الشركة بالمحافظة.





وبحث المحافظ سبل تذليل العقبات أمام مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الصناعية وبعض مشروعات الكبارى بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، ووزيرالتنمية المحلية، والبدء فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى وفقًا لخطة التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبعض مشروعات الكبارى ومحطات الصرف الصحى، وأكد على متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل جميع العقبات للإسراع فى نهو المشروعات وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتشغيلها وبخاصة مشروعات توسعات محطة صرف صحى الزرابى، ومشروع صرف صحى المنطقة الصناعية لخدمة المنطقتين الصناعيتين، وجذب استثمارات جديدة وتحسن خدمات الصرف بالمنطقتين.

كما استعرض المحافظ بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا فى العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والكبارى، مشيدًا بجودة الأعمال بالمشروعات التى تنفذها الشركة بالمحافظة وتطبيق معايير الجودة فى التنفيذ، مطالبًا بتسريع وتيرة العمل لسرعة إنهاء المشروعات وفقًا للخطة الزمنية للتنفيذ، مؤكدًا تكثيف الجهود لتوفير الأراضى اللازمة لاقامة المشروعات الخدمية عليها.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب – خلال اللقاء – مشروعات الصرف الصحى التى تقوم الشركة بتنفيذها بعدد 39 قرية بمراكز منفلوط وأبنوب والفتح، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، مؤكدًا على تسريع وتيرة العمل بمشروعات الصرف الصحى بالمناطق الصناعية لسرعة الانتهاء من الأعمال وتشغيلها بالإضافة إلى استكمال مشروع كوبرى المدخل الشمالى لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد، وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد، والذى يمر أعلى الترعة الإبراهيمية، ومزلقان السكة الحديد بتكلفة إجمالية قاربت 400 مليون جنيه، معلناً تقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وبالمواصفات والاشتراطات الفنية موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة لدعمها المستمر لجهود الشركة فى تنفيذ الأعمال وتذليل جميع العقبات ببعض المشروعات لسرعة الانتهاء من الأعمال والمتابعة المستمرة لمختلف مراحل التنفيذ.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة، والمهندس سمير محمد سعدالله رئيس قطاعات الصعيد عضو مجلس تنفيذى الشركة، والمهندس ياسر محسوب مصطفى رئيس القطاع مدير فرع أسيوط.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح"، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.