توتنهام يحقق فوزاً صعباً على مانشستر سيتي«فيديو»

/645490/توتنهام-يحقق-فوزا-صعبا-على-مانشستر-سيتيفيديو

حقق توتنهام هوتسبيرج فوز صعب على مانشستر سيتي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب توتنهام.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين توتنهام ومانشستر سيتي.

نجح الكوري الجنوبي سون في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في شباك مانشستر سيتي، ليقود توتنهام بتحقيق أول فوز في الدوري، وجاء الهدف من خلال من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لستيفن بيرجوين في منتصف الملعب الذي مرر الكرة لسون جهة اليسار ثم سدد سون الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس إيديرسون.

https://twitter.com/kara77r/status/1426958172300906498?s=20

تشكيل مانشستر سيتي

إديرسون، كانسيلو، دياز، ناثان أكي، بنجامين ميندي، فيرناندينيو، جوندوجان، جريليش، رياض محرز، فيران توريس، رحيم ستيرلينج.

تشكيل توتنهام هوتسبيرج

هوجو لوريس، تانجانجا، سانشيز، اريك ديير، رجيوليون، سكيب، هويبيرج، ديلي آلي، بيرجوين، لوكاس، سون هيونج مين.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي كان قد تعاقد مع الإنجليزي جاك جريليش قائد فريق أستون فيلا في صفقة تاريخية يعتقد أنه أنها الأغلى لأي لاعب انجليزي على الإطلاق، حيث وقع عقدًا لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقال جريليش في تصريحاته للموقع الرسمي لمانشستر سيتي عقب التعاقد: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي".

وزاد: "السيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم - إنه حلم تحقق أن تكون جزءًا من هذا النادي".

وتابع: "خلال المواسم العشرة الماضية، فازوا بألقاب كبرى باستمرار، لقد نقلهم بيب هنا إلى المستوى التالي، وتعد كرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا، اللعب لبيب والتعلم منه سيكون شيئًا خاصًا وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير".

وأضاف: "البنية التحتية للنادي رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار للبدء، وألتقي بالجميع وأبدأ اللعب."

قيمة عقد جريليتش مع مانشستر سيتي

وتشير التقارير الصحفية إلى أن جريليش انتقل من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي بموجب الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى لاعب انجليزي في التاريخ، وأغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي.

وانضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا من أستون فيلا، حيث خاض 213 مباراة على مدار ثمانية مواسم مع الفريق، وسجل 32 هدفًا وصنع 43.