/645487/غياب-أحداد-عن-مران-الزمالك-استعدادا-لـ-وادي-دجلة

غاب حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتعرض أحداد لنزلة معوية، حيث فضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، عدم مشاركة اللاعب في المران الجماعي بعد شعوره بألم في المعدة.

راحة سلبية لأحداد

وتواجد حميد أحداد في المران وعقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة، والذي فضل منحه راحة من المشاركة في التدريبات بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

محمود شيكابالا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود عبد الرازق شيكابالا، ومراون حمدي، وأسامة فيصل لاعبي الفريق، مما جعل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يشيد بمستواهم خلال المران.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.

قيمة المشاركة في الدوري موسم 2021 / 2022

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.