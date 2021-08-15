/645485/هشام-يكن-الزمالك-لم-يتأثر-برحيل-فرجاني-ساسي-ومصطفي-محمد

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يتأثر برحيل المهاجم مصطفي محمد والدولي التونسي فرجاني ساسي، مشيرًا أن المدير الفني باتريس كارتيرون لديه البدائل الكافية التي ساهمت في تعويض الثنائي، مما جعلنا لم نشعر برحيلهم.

ويستعرض دوت الخليج أبرز ما قاله نجم الزمالك السابق .

وتابع يكن خلال تصريحات تلفزيونية، أن غياب مدافعي الفريق "محمود الونش، محمد عبدالشافي" بسب الإيقاف لن يؤثر علي أداء الفريق الأبيض، مؤكدًا أن محمود علاء قادر علي تعويض محمود الونش.

يذكر أن فرجاني ساسي رفض تجديد تعاقده مع أبناء ميت عقبة، وإنتقل لفريق الدحيل القطري بعقد يمتد لثلاث سنوات، وإنتقل المهاجم مصطفي محمد علي سبيل الإعارة لفريق جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار.

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبين

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد .

وقام فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق بالإشراف على الفقرة التأهيلية للاعبين والتي أقيمت بمجمع الصالات بالنادي.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غياب الونش وعبد الشافي

كما أشار كارتيرون إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، مشددا على أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، موضحا أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.

وتابع كارتيرون بأن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.