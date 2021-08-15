/645485/هشام-يكن-الزمالك-لم-يتأثر-برحيل-فرجاني-ساسي-ومصطفي-محمد
أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يتأثر برحيل المهاجم مصطفي محمد والدولي التونسي فرجاني ساسي، مشيرًا أن المدير الفني باتريس كارتيرون لديه البدائل الكافية التي ساهمت في تعويض الثنائي، مما جعلنا لم نشعر برحيلهم.
ويستعرض دوت الخليج أبرز ما قاله نجم الزمالك السابق .
وتابع يكن خلال تصريحات تلفزيونية، أن غياب مدافعي الفريق "محمود الونش، محمد عبدالشافي" بسب الإيقاف لن يؤثر علي أداء الفريق الأبيض، مؤكدًا أن محمود علاء قادر علي تعويض محمود الونش.
يذكر أن فرجاني ساسي رفض تجديد تعاقده مع أبناء ميت عقبة، وإنتقل لفريق الدحيل القطري بعقد يمتد لثلاث سنوات، وإنتقل المهاجم مصطفي محمد علي سبيل الإعارة لفريق جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار.
مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبين
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد .
وقام فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق بالإشراف على الفقرة التأهيلية للاعبين والتي أقيمت بمجمع الصالات بالنادي.
ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.
غياب الونش وعبد الشافي
كما أشار كارتيرون إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، مشددا على أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، موضحا أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.
وتابع كارتيرون بأن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.
تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام يكن: الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني ساسي ومصطفي محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.