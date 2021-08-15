/645468/ما-الذي-ينتظر-الأهلى-والزمالك-حتى-نهاية-الدوري

اقترب قطار الدورى من محطاته الأخيرة ويتبقى فقط أربع مباريات لكل فريق، وازدادت المنافسة اشتعالا فى الجولات الأخيرة على صدارة الدورى بين قطبى الكرة الأهلى والزمالك.

ويستعرض دوت الخليج موقف الأهلي والزمالك من التتويج بالدوري:

نجح الفارس الأبيض فى خطف صدارة الدورى بعد وقوع الاهلى فى فخ التعادل أمام فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، ليقترب الزمالك بعدها أكثر من درع الدورى بعد فوزه على الاسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى المصرى.

وواصل النادى الأهلى ضغطه على نادى الزمالك ومحاولة عدم فقد أى نقاط أخرى بعد فوزه على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ، ليحتل وصافة الدورى المصرى بقارق نقطتين عن الفارس الأبيض .

ويبدو أن المنافسة ستستمر حتى الجولة الأخيرة حيث يتبقي لكل فريق أربع جولات ستكون مليئة بالإثارة فى ظل صراع البقاء فى الدورى للفرق المواجهة للفريقين.

مواجهات الزمالك القادمة

حيث يواجه الزمالك وادى دجلة فى الجولة 31 وليست بالمواجهة السهلة حيث يحتل دجلة المركز ال 17 برصيد 25نقطة فقط ، ويسعى لعدم فقد أى نقاط ليتفادى الهبوط الى دورى الدرجة الثانية، وتنتظره بعدها مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا فى الجولة 32، ويحتل سيراميكا المركز الـ 9 برصيد 37 نقطة، وهو فريق عنيد يمثل الحصان الأسود هذا الموسم.

ويواجه بعدها الإنتاج الحربى فى الجولة 33، والإنتاج هو الفريق المتزيل جدول ترتيب الدورى المصرى وقريب كثيراً من الهبوط لدورى الدرجة الثانية ويحتاج أى نقاط لتعديل مساره والابتعاد عن صراع الهبوط . ويلاقى الفارس الأبيض البنك الأهلى فى الجولة الأخيرة والتى يبدو أنها ستكون جولة حسم الصدارة والهبوط ، وهو مايصعب المواجهة أكثر حيث يمتلك البنك 29 نقطة فى المركز ال 15 ويسعى للهروب من القاع والصعود إلى منطقة الأمان.

مواجهات الأهلي القادمة

فى المقابل يواجه النادى الأهلى فريق طلائع الجيش فى الجولة ال 31، ويحتل فريق الطلائع المركز ال 8 برصيد 38 نقطة، وستكون مواجهات الأهلى القادمة تحت شعار لا بديل عن الفوز، ولم يخسر الأهلى أمام طلائع الجيش فى أى مباراة فى تاريخ مواجهات الفريقين .

ويلتقى بعدها بالمصرى فى الجولة ال 32، وستكون مواجهة قمة حيث يحتل المصرى المركز ال 3 برصيد 49نقطة بعدما حجز مقعداً فى بطولة الكونفدرالية فى الموسم المقبل ويلتقى الأهلى الجونة فى الجولة ال 33، ويحتل الجونة المركز العاشر فى منطقة الأمان وسيكون نداً قوياً أمام المارد الأحمر، ويواجه فى الجولة الأخيرة أسوان الذى يعانى من الهبوط ويسعى لعدم فقد أى نقاط حيث يحتل المركز قبل الأخير ، وستكون بمثابة مباراة حسم الصدارة والهروب من الهبوط