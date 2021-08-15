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انت الان تتابع تفاصيل خبر سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2021 وخطوات الاستعلام والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات منذ مدة طويلة عن مدة انتهاء سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وينتهي في اليوم الموافق 15 من شهر أغسطس وذلك بعد انتهاء فترة التحذير الأولى، حيث تعد خدمة التلفون الأرضي من أكثر الخدمات التي يلجأ إليها للاستفادة من خدماتها، كما أن الإنترنت أصبح مرتبط بفاتورة التليفون الأرضي، لذلك ننصح كافة العملاء أصحاب الخطوط الأرضية بدفع فاتورة شهر يوليو 2021 قبل اتخاذ إجراءات صارمة أوفرض غرامات أو فصل الخدمة.
تزداد يوميًا عمليات البحث الرائجة حول فاتورة التليفون الأرضي من قبل المصريين لمعرفة قيمة الفاتورة المستهلكة، ونوضح لكافة متابعي موقعنا مصر فايف رابط الاستعلام عن قيمة الفاتورة، وخطوات الاستعلام، علماً بأن هذه الخدمة متاحة بشكل يومي على مادر 24 ساعة.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس:
قد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات من خلال صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدارها فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021، حيث يتم الاستعلام عن فاتورة الأرضي من خلال الدخول على الرابط الرسمي الشركة المصرية للاتصالات، ويسمح الدخول لكافة العملاء للتمكن من سداد قيمة الفاتورة من خلال اختيار وسيلة الدفع المتاحة.
خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي
في حالة صعوبة توافر الإنترنت وفرت الشركة المصرية للاتصالات رقم مختصر للتواصل بين الشركة والعميل، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا خطوات الاستعلام عن قيمة الفاتورة:
- الاتصال بالرقم المختصر 19777
- إدخال رقم التليفون
- يتم الرد تلقائياً بقيمة الفاتورة المستحقة
خطوات الاستعلام عن قيمة الفاتورة والدفع الإلكتروني
أن يقوم العميل الذي يرغب في معرفة قيمة الفاتورة بالدخول على خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي، ثم يقوم بإدخال رقم المنطقة ورقم التليفون، ثم الضغط على أيقونة اظهر الفواتير، وهذه الطريقة يتم اللجوء إليها في حالة رغبة العميل في سداد القيمة إلكترونياً.
مواعيد سداد الفاتورة
أوضحت الشركة أنه هناك خطة متبعة في سداد قيمة الفاتورة وفقاً لمواعيد زمنية، حيث يتم السداد بداية من اليوم الموافق 15 من شهر يوليو حتى 15 من شهر أغسطس، ثم يتحول الخط بشكل تلقائي إلى خدمة الاستقبال فقط لمن امتنعوا عن السداد أو في حالة التأخير، ويتم إبلاغ العميل من خلال رسالة عبر المسجل الصوتي مرسلة على رقم التليفون الأرضي، وإذا استمر عدم سداد الفاتورة حتى 15 سبتمبر يتم رفع الخط عنهم بشكل نهائي وفرض غرامات مالية.
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