اتحاد الكرة: الأهلى والزمالك يخوضان آخر مباراتين بالدورى 24 و27 أغسطس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة جميع المباريات المتبقية من عمر الدورى لفريقى الأهلى والزمالك فى نفس التوقيت، ويلتقى الأهلى مع طلائع الجيش، والزمالك مع دجلة يوم الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ31.

وفى الأسبوع الـ32 يلتقى الزمالك مع سيراميكا يوم 20 أغسطس باستاد السويس فى التاسعة مساء، على أن يواجه الأهلى نظيره المصرى بالاسكندرية فى نفس التوقيت.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى الأسبوعين 33 و34 بجدول الدورى، وتقرر أن يلتقى الجونة مع الأهلى فى الأسبوع الـ33 فى تمام التاسعة مساء يوم 24 أغسطس الجارى، بينما يلتقى الزمالك نظيره الانتاج الحربى فى نفس الموعد.

وفى الجولة 34 يلتقى الأهلى مع أسوان يوم 27 أغسطس الجارى فى تمام التاسعة مساء، ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلى فى نفس الموعد.