عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين،مستشار رئيس الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعى منذ بداية ظهور لقاح كورونا، لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر لتطعيم أكبر قدر من المصريين، واستخدم العلاقات السياسية في ذلك، وتابع:" العلاقات أسهمت في توفير اللقاحات من الصين وروسيا والاتحاد الإفريقى وغيرهم".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك كميات كبيرة من اللقاحات بمصر، ورغم أنه في بداية الأمر كان هناك إحجام أو تخوف أو تردد من قبل بعض المواطنين إلا إننا الآن نشهد إقبالا شديدا للحصول عليها، عقب إبراز دور اللقاحات وآثارها الإيجابية في تخفيف أعراض الإصابة.

وأشار "تاج الدين"، إلى أن كورونا جائحة عالمية، وخروج مظاهرات تناهض اللقاحات هو أحد أنواع فك الكبت عن المواطنين، نظراً للضغوطات التي تعرضوا لها على مدى فترة كبيرة، وتابع:"الحصول على جرعة ثالثة ليست عائدة على نوع التطعيم".