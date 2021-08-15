لبحث سبل التعاون المشترك .. رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، وفدا من مبادرة "حياة كريمة" لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمبادرة، وذلك بحضور الدكتورة نهال مصطفى، والمهندس محمود صادق منسقى المبادرة، ومنى عبدالعال، مدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة.





ناقش الجانبان سبل مشاركة الجامعة فى العمل المجتمعى بمبادرة "حياة كريمة"، ودورها فى التوعية المجتمعية داخل قرى المبادرة بمحافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدنى. وأشاد رئيس الجامعة، بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، الذى يعد أحد المبادرات المهمة التى أطلقتها القيادة السياسية بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، مؤكدا أن دور جامعة الأقصر وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المبادرة يتمثل في تشكيل فرق عمل وتحديد الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات للفرق المشاركة فى تنفيذ المبادرة، موجها بتسخير كل إمكانيات الجامعة لمساندة مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى. وقالت الدكتورة نهال مصطفى، إن مبادرة "حياة كريمة" تعتبر من أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى، وأن الجامعة كجهة تعليمية واجتماعية لديها امكانيات وقدرات نسعى لتعظيمها والاستفادة منها لتحقيق أهداف المبادرة.

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