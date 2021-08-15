فيديو - مستشار الرئيس للصحة : لم نرصد تحورات لكورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة بسيطة فى إصابات فيروس كورونا ومعظمها حالات بسيطة ومتوسطة وهناك إصابات لا تحتاج إلى دخول المستشفى، وأضاف أنه لم يتم رصد رسميا أو معمليا وجود تحورات حتى الآن بمصر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على "قناة dmc"، أن هناك متابعة بدقة لجميع التحورات وحتى هذه اللحظة الأمور مازالت مستقرة ولكن لابد من اتخاذ الحذر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تسهم فى الحد من زيادة أعداد كورونا. وتابع: "إذا تزايدت العدد بالاستمرار نقدر تقول دخلنا الموجة الرابعة من كورونا، ولكن نشهد زيادة بسيطة فى الإصابات، ونسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا، ولدينا تنوع فى اللقاحات".

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