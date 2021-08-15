صور - قيادات المصريين الأحرار يشاركون فى مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - شاركت مؤسسة شباب فينا الخير لخدمة أبناء الجالية المصرية بالخارج، فاعليات المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج المنعقد بفندق الماسة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وإشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج لمساندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى ظل الجمهورية الجديدة.





جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، وإسلام الغزولى مستشار الوزيرة للدعم الفنى، ومستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، وعددا من القيادات التنفيذية والمسؤولين والكيانات والمبادرات المصرية بالخارج.

حضر من قيادات مؤسسة "شباب فينا الخير" التى يباشرهاعددا من قيادات حزب المصريين الأحرار، كلا من "أحمد على حسن رئيس مجلس الإدارة ومسؤول قطاع الخليج بالحزب، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب، وداليا التونسى، وريمون ناجى مدير المركز الإعلامى، أحمد حمودة، حازم هلال".

وشهد المؤتمر عرض تطورات مسار التنمية على أرض مصر وإسهام المصريين بالخارج فى مشروع حياة كريمة، وإجراء زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية غدًا، ومن المقرر الثلاثاء زيارة نموذج قرية بمحافظة القليوبية فى تحقيق حياة كريمة.