محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة لمياه الشرب بإسنا

جدة - نرمين السيد - تفقد اليوم الأحد، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مشروع نقل وتطوير محطة مياه الدير بمركز إسنا حيث كان برفقته الدكتور عماد أبو العزائم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروع حياة كريمة ومستشار المشروعات بالمحافظة.





بحضور أشرف الفاوى رئيس قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمهندس وليد عباس مدير عام المياه والمهندس ياسر العشاوى مدير إدارة مياه إسنا، ويهدف المشروع لرفع كفاءة ونقل وتطوير محطة مياه الدير إلى 2400 م3/ يوم والتى تخدم حوالى 65 ألف نسمة بغرض تعزيز وزيادة الضغوط والقضاء على ضعف المياه بالقرية. كما تابع الأعمال بمنطقة أرض اللواء ضمن الاحلال والتجديد لـ 43 كم أقطار مختلفة بالمناطق المخدومة صرف صحى فى إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز ومدينة إسنا.

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