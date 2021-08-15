صور - المصريين الأحرار ينظم ملتقى توظيف لخدمة أهالى شمال القاهرة

جدة - نرمين السيد - وشارك الملتقى نحو 18 شركة توظيف متعددة من أمن وحراسة سفارات، ومطاعم وسلاسل محلات تجارية معروفة، وشركات أجهزة كهربائية وإلكترونيات وغيرها. جاء ذلك بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب ووحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية، ورائد مقدم أمين قطاع شمال القاهرة، وكمال عجيب، ومجدى طلعت مساعد مسؤول قطاع الدلتا لخدمة المواطنين. وتقدم المئات من الشباب والفتيات للوظائف المتاحة، والمتعددة وتشمل الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة والطلاب والغير حاملين للمؤهلات، ويتابع الحزب مسار استلام المتقدمين المستوفين للشروط للوظائف واستلام أعمالهم الجديدة متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويواصل الحزب الملتقيات لخدمة المجتمع والحد من ظاهرة البطالة.

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