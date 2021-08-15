القوي العاملة : بدء البرنامج الأول من مبادرة ”مصر بكم أجمل” ...

يشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، السبت المقبل ، ختام البرنامج الأول من مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي القدرات الخاصة التي تنظمها مديرية القوي العاملة ببورسعيد فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم والعزيمة ، وينفذ المبادرة وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن.

وافتتح المبادرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بحضور السيد السنجابى مدير المديرية ، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب.

وأشاد " المحافظ " بتنفيذ المبادرة ، معربا عن سعادته بوجوده مع ذوي الهمم والعزيمة من أجل رسم حياة أفضل لهم، مؤكدا أنهم يستحقون التقدير والاحترام من كافة أجهزة الدولة من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة.

واستمع المحافظ إلي كافة المشاكل لذوي الهمم ، مؤكدا العمل علي حلها ، متمنيا لهم التوفيق ووعدهم باللقاء مرات عديدة .

من جانبه أكد السيد السنجابي مدير المديرية الدور المهم لذوي القدرات الخاصة المسئولية الاجتماعية بكافة الجهات بالدولة تجاه أبنائنا من هذه الفئة

والإمكانات الكامنة بداخلهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل وتحقيق الهدف المنشود من التدريب والتأهيل طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وقد بدأ اليوم الأول للتدريب بمحاضرة من محمد مختار من المجلس القومي لشئون الإعاقة ، وذلك في مجال مقومات النجاح العشرة ، والمحاضرة الثانية لمياء السيد ، وذلك في التزامات وحقوق العمال طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003.