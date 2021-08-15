مسؤول رفيع المستوي بالفاتيكان : وضع مسار العائلة المقدسة في مصر علي...

أعلن الاب جوناثان دي ماركو مدير القطاع العام للسياحة فى الفاتيكان ان مسار رحلة العائلة المقدسة تم وضعه علي خريطة المسارات السياحية الدينية في ايطاليا وأوروبا.

واضاف مدير القطاع العام للسياحة بالفاتيكان خلال مشاركته في مؤتمر "البحر الأبيض المتوسط ​​والوباء" الذي عقد في مدينة سانت ماريا دي لوكا بإيطاليا " ادعو الشباب والشيوخ في إيطاليا واوربا الي زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير وعمليات لتطوير التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار الذي يعد واحد من اهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.

وابدي الاب جوناثان ترحيبه بزيارة مصر في أقرب فرصة علي رأس وفد رفيع المستوي يضم مسؤولين من الفاتيكان والمسارات الدينية والثقافية الايطالية لزيارة مسار العائلة المقدسة والاضطلاع علي الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في عملية التطوير عقب زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر في ٢٠١٧.

وعلي هامش المؤتمر تم التوقيع علي برتوكول تعاون بين المسار المقدس المصري الايطالي ومسار دي لوكا الذي يعد من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان .

من جانبه قال الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد المصريين في ايطاليا ورئيس المسار المقدس المصري الايطالي : إن مؤتمر " البحر المتوسط وجائحة كورنا " كان فرصة لإلقاء الضوء والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة التي يعد واحدا من اهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.

وأشاد اسكندر بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار، وذلك عقب زيارة البابا فرنسيس لمصر في عام ٢٠١٧.

وأوضح انه تم علي هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع مسار سانت ماريا دي لوكا ومسار القديس نيقولا للترويج لرحلة العائلة المقدسة، موضحا ان مذكرة التفاهم مكملة لبرتوكول التعاون الذي سبق التوقيع عليه بين المسار المقدس المصري الايطالي ومسار القديس نيقولا .

وقال " عقب التوقيع علي برتوكول التعاون مع مسار سانت ماريا دي لوكا أصبح المسار المقدس المصري الايطالي يجمع الان مسارين من اقوي المسارات الدينية الاوربية في أوربا بهدف الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة.

وأشار اسكندر انه يتم حاليا التنسيق مع سفارتي مصر في الفاتيكان وروما لزيارة وفد رفيع المستوي من الفاتيكان والمسارات الاوربية لزيارة مصر ونقاط مسار العائلة المقدسة في مصر.

وأعلنت مونيا فرنشسكيني المدير التنفيذي لمسار القديس نيقولا انه تم وضع مصر ضمن خريطة مسار القديس نيقولا في الشرق الاوسط وأوروبا ، وذلك عقب توقيع برتوكول التعاون مع المسار المقدس المصري الايطالي.

وأوضحت ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مسار دي لوكا تهدف الي التنسيق للترويج المشترك للمسارات الدينية والثقافية في مصر واوربا وبقية دول العالم خاصة مسار العائلة المقدسة .