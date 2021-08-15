المفتى ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود فى لبنان

جدة - نرمين السيد - نعى فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، ضحايا انفجار خزانات تحتوى على الوقود فى بلدة التليل بمنطقة عكار بلبنان؛ ما تسبب فى سقوط عددٍ كبير من القتلى والمصابين وصل حتى الآن إلى 22 قتيلًا و80 مصابًا.





وقال مفتى الجمهورية، فى بيان اليوم الأحد: "ندعو المولى عز وجل أن ينعم لبنان الشقيق، هذا البلد العزيز على قلب كل عربى، بالأمن والأمان والاستقرار". وتوجَّه علام بخالص العزاء والمواساة إلى دولة لبنان قيادةً وحكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. وكانت منطقة عكار شمالى لبنان قد شهدت انفجارًا ضخمًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين؛ ما أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 80 آخرين على الأقل.

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