سفير العراق لدى القاهرة ورئيس مجلس النواب يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات "العراقية – المصرية" بشكل عام، وسُبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلمانى.





وأكد السفير الدليمى، أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ودور مصر تجاه الأمة العربية باعتبارها الشقيقة الكبرى التى لا يمكن الاستغناء عنها، داعيًا الى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مشروعات إعادة إعمار العراق، سواء من خلال عمل الشركات المصرية أو الاستفادة من الخبرة المصرية فى مشروعات البنية التحتية، ناقلاً فى ذات الوقت دعوة رئيس مجلس النواب العراقى المهندس محمد الحلبوسى إلى المستشار حنفى جبالى، لزيارة العراق فى أقرب وقت، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا محلّ الاهتمام المشترك. من جانبه، رحَّب المستشار الدكتور جبالى، بتلبية دعوة نظيره العراقى بأقرب فرصة ممكنة، مُتطلعاً الى سرعة وتيرة عمل اللجنة العليا "العراقية – المصرية" المشتركة، لبحث سبل تعزيز العلاقات بمختلف المجالات خصوصًا الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمار، مؤكدًا على وقوف مصر دائماً مع العراق، والذى يُعد ترجمة لحالة الزخم على صعيد العلاقات الثنائية الى خطوات ملموسة فى تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات كافة.

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