«العذراء والآلام» .. أحدث موضوعات المجلة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "العذراء والآلام"، حيث أشار قداسته إلى أن الإيمان والآلام هما وجهى عطية واحدة موهوبة لنا من نعمة المسيح يسوع ويمثلان أحد المبادئ الأساسية التى تحكم وجودنا فى الحياة كما جاء فى "فى 29:1".

وأضاف قائلًا: "إن هذه العطية هى علامة الصحة والسلامة فى مسيرتنا الروحية نحو الملكوت".

وأوضح قداسة البابا أن ما سبق ينطبق على حياة أمنا العذراء مريم فخر جنسنا فقد كانت الآلام رفقية إيمانها ووداعتها:

1- ففى بداية حياتها قدموها للهيكل كأنها طفلة فى ملجأ حيث تربت على صدقات الناس.

2- عندما بلغت 12 سنة خُطبت لرجل فقير نجار متقدم عنها فى العمر كثيرًا بلا أى مركز أو مكانة للعناية بها.

3- ُوجدت حُبلى وهى عذراء وهو ألم كافٍ لنوال اللعنة وربما القتل، لولا ظهور الملاك ليوسف النجار وطمأنته.

4- سفرها للاكتتاب ثم تلد فى مذود حيوانات غير ملائم لسكنى البشر ووسط طقس بارد.

5- الهروب إلى مصر فى قسوة الشتاء وعبر طريق غير آمن لتبتعد عن الطريق الرسمى المليء بجنود الملك.

6- آلامها حتى الصليب فوكل السيد المسيح المصلوب رعايتها إلى تلميذه المحبوب يوحنا الحبيب.

واختتم قداسته مقاله بأن أمنا العذراء عاشت حياتها فى إيمان وآلام باتضاع ورضا متذكرة أبطال الإيمان والآلام فى الكتاب المقدس.

كما يحتوى العدد على نص رسالة قداسة البابا تواضروس الثانى إلى الشعب اللبنانى فى ذكرى مرور سنة على انفجار مرفأ بيروت فى 4 أغسطس 2020، والتى حملت عنوان "اختلفوا كما شئتم لكن أمام مصلحة الوطن العليا كونوا واحدًا" وجاءت باللغتين العربية والإنجليزية.

أما عن المقالات فتأمل الأنبا باخوميوس فى "حياة نعمان السريانى" فى مقاله الذى حمل ذات الاسم.

بينما تناول الأنبا سرابيون "الأبعاد الرعوية لموت المخ" بمقاله تحت نفس المسمى.

من جهة أخرى، تحدث الأنبا موسى حول احتياج الإنسان إلى الارتواء والشبع فى مقاله بعنوان "حاجتنا إلى الخلود والأبدية".

وعن مبادئ التكريس الثلاثة فى حياة أمنا العذراء مريم كتب الأنبا تكلا مقاله تحت عنوان "العذراء والتكريس".

وفى سياق متصل، تأمل الأنبا رافائيل عن تقديم العذراء مريم ذبيحة عن تطهيرها فى اليوم الأربعين لولادتها الطاهرة لمخلص العالم بمقاله بعنوان "العذراء وذبيحة التطهير".

هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.